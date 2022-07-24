İzmit Dağköy Mahallesi Dağköy Merkez Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden 2 çocuk babası ve SEKA’dan emekli Yamen Elmas (92) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Yamen Elmas’ın cenazesi öğle namazına müteakip Dağköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğaoğlu Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.