İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Akasya Sokak adresinde ikamet eden Birsa’dan emekli Ali Cengiz Aydoğdu (62) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Bir süredir lösemi kanseri nedeniyle tedavi gören ve eşini yaklaşık 7 ay önce kaybeden Ali Cengiz Aydoğdu’nun cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.