İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak adresinde ikamet eden Elektrik Mühendisi ve Türkiye Elektrik Kurumu 2.Bölge eski Müdürü görevinden emekli Nazmi Ergin (82) koah ve akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nazmi Ergin’in cenazesi Kandra Seyrek Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.