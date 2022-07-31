İzmit Bekirdere Mahallesi Koçan Sokak adresinde ikamet eden emekli tır şoförü ve 3 çocuk babası Bekir Koçan (62) vefat etti. Koah hastalığı nedeniyle vefat eden Bekir Koçan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bekirdere Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.