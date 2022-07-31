İzmit Kadıköy Mahallesi Nergis Sokak’ta ikamet eden serbest meslekle uğraşan emekli ve 5 çocuk babası Engin Aydın (82) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Engin Aydın’ın cenazesi öğle namazına müteakip Hayırseverler Camii’nde kılınana cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.