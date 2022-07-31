İzmit Sekbanlı Mahallesi Sekbanlı Merkez Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden çiftçi ve 7 çocuk babası Mustafa Koyun (89) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Mustafa Koyun’un cenazesi öğle namazına müteakip Sekbanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sekbanlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.