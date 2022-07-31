İzmit Kısalar Mahallesi Kısalar Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden Türk Ambalaj Fabrikası’ndan emekli ve 3 çocuk babası Niyazi Okumuş (89) vefat etti. Kalp durması sonucunda vefat eden Niyazi Okumuş’un cenazesi öğle namazına müteakip Kısalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kısalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.