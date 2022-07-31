İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak’ta ikamet eden emekli esnaf Hüsnü Hüskoğlu’nun eşi ve 3 çocuk annesi Sabiha Hüskoğlu (65) vefat etti. Meme kanseri sebebiyle vefat eden Sabiha Hüskoğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Topçular Yolu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.