Sabiha Hüskoğlu
İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak’ta ikamet eden emekli esnaf Hüsnü Hüskoğlu’nun eşi ve 3 çocuk annesi Sabiha Hüskoğlu (65) vefat etti. Meme kanseri sebebiyle vefat eden Sabiha Hüskoğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Topçular Yolu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.