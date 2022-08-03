Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi Karakestane Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Halit-Nurten Bekar çiftinin 5 çocuğundan biri bedensel engelli olan Sevda Bekar (42) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Halıdere Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.