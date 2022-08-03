Derince Dumlupınar Mahallesi Öznur Sokak adresinde ikamet eden TÜPRAŞ çalışanı Yıldırım Güç (56) lösemi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldırım Güç' ün cenazesi öğle Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.