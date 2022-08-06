Nurdoğan Üçyıldız
Kartepe Sarımeşe Mahallesi Kutup Sokakta ikamet eden işçi emeklisi, 4 çocuk babası Nurdoğan Üçyıldız(74)koah nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sarımeşe Merkez Camiinden alınarak Bakırlı Mezarlığında toprağa verildi.
Kartepe Sarımeşe Mahallesi Kutup Sokakta ikamet eden işçi emeklisi, 4 çocuk babası Nurdoğan Üçyıldız(74)koah nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sarımeşe Merkez Camiinden alınarak Bakırlı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.