Derince Çınarlı Mahallesi Orbay Sokak’ta ikamet eden 3 babası, emekli Kocaeli Adliyesi memuru Ali Dırmık (63) kanser nedeniyle vefat etti. Kolon ve Karaciğer kanseri hastalıkları bulunan Ali Dırmık’ın cenazesi öğle namazına müteakip Yıldızevler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.