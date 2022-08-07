İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak’ta ikamet eden 3 çocuk babası Tekelden emekli Mahmut Serin (84) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Serin’in cenazesi öğle namazına müteakip Baç Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.