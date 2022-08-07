İzmit Gündoğdu Mahallesi’nin yerlilerinden olan fakat bir süredir işleri nedeniyle İstanbul’da ikamet eden 1 çocuk babası, reklamcı Metin Arguner (65) vefat etti. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Metin Arguner’in cenazesi öğle namazına müteakip Gündoğdu Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.