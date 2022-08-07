Metin Arguner
İzmit Gündoğdu Mahallesi’nin yerlilerinden olan fakat bir süredir işleri nedeniyle İstanbul’da ikamet eden 1 çocuk babası, reklamcı Metin Arguner (65) vefat etti. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Metin Arguner’in cenazesi öğle namazına müteakip Gündoğdu Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.