Derince Yenikent Mahallesi Dobra Sokak’ta ikamet eden 3 çocuk babası, Petrol Ofisi’nden emekli Mustafa Şener (89) vefat etti. Prostat kanseri nedeniyle vefat eden Mustafa Şener’in cenazesi ikindi namazına müteakip İmam-ı Azam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.