Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesinde ikamet eden Brisadan emekli, 5 çocuk babası Bayram Kaldır(62)beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Dört Yol Camiinden alınarak Örcün Eski Mezarlığında toprağa verildi.