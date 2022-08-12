İzmit Kocatepe Mahallesi İsmail Özen Caddesinde ikamet eden SSK emeklisi, Tümbel-Sen Kocaeli eski Şube Başkanı Bayram Özpınar ile birlikte 4 çocuk babası Şahin Özpınar(83)kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.