Kartepe Mahallesi Nusretiye Mahallesi Karpuzlu Sokak’ta ikamet eden, serbest çalışan Ahmet Aydoğdu’nun eşi, 3 çocuk annesi Nuriye Aydoğdu(62)akciğer yetmezliği ve şeker rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Aydoğdu’nun cenazesi öğle namazında Nusretiye Merkez Camii’nden alınarak Menderes Mezarlığı’nda toprağa verildi.