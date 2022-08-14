İzmit Orhan Mahallesi Alemdağ Sokak’tan ikamet eden BriSA’dan emekli Cevdet Gülsever’in eşi ve 3 çocuk annesi Emine Gülsever (69) vefat etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Emine Gülsever’in cenazesi öğle namazına müteakip Sarıcılar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıcılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.