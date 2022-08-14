Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ikamet eden Astsubay İsmail Erdurak’ın (merhum) eşi, 2 çocuk annesi Nermin Erbudak (82) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Nermin Erdurak’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.