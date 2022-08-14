Ayşe Akman
Gölcük İcadiye Mahallesi İcadiye Aşağı Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden SEKA’dan emekli Halil İbrahim Akman’ın (merhum) eşi ve 4 çocuk annesi Ayşe Akman (66) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Ayşe Akman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Dumlupınar Şehitler Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından Hasanheyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.