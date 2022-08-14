Gölcük İcadiye Mahallesi İcadiye Aşağı Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden SEKA’dan emekli Halil İbrahim Akman’ın (merhum) eşi ve 4 çocuk annesi Ayşe Akman (66) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Ayşe Akman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Dumlupınar Şehitler Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından Hasanheyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.