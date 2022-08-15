İzmit Orhan Mahallesi Alemdağ Sokakta ikamet eden sanayi esnaflarından oto boyacısı, Temel Alemdağ(70)solunum yetmezliği ve kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Ulu Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.