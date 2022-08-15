İzmit Gündoğdu Mahallesi Gülşehri Sokakta ikamet eden tersaneden emekli, 4 çocuk babası Salih Tektaş()zatürre ve tansiyon nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gündoğdu Merkez Camiinden alınarak Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.