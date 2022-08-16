İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta ikamet eden, SEKA emeklisi, 6 çocuk babası Sabri Baycan(91) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Baycan’ın cenazesi öğle namazında Bekirdere Yeni Camii’nden alınarak İbrikdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.