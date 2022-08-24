İzmit Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak’ta ikamet eden, İzmit Ayakkabıcılar çarşısı esnaflarından Mini Moda Ayakkabıcılığı’nın sahibi Mustafa Caymazoğlu’nun eşi, 4 çocuk annesi Sudet Caymazoğlu (68) şeker ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Caymazoğlu’nun cenazesi ikindi namazında Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.