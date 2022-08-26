İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde ikamet eden kaynakçı Fikret Demirkıran’ın (merhum) eşi ve 6 çocuk annesi Fevzife Demirkıran (96) vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.