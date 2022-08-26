Derince Çınarlı Mahallesi Nene Hatun Sokak’ta ikamet eden 2 çocuk babası ve fırıncı Bayram Tomruk (57) vefat etti. Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Bayram Tomruk’un cenazesi ikindi namazına müteakip Babalı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Babaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.