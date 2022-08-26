Derince Çınarlı Mahallesi Türkmen Sokak’ta ikamet eden 2 çocuk babası ve Devlet Malzeme Ofisi’nden emekli Aziz Kocaman (75) vefat etti. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Aziz Kocaman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazın sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.