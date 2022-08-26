Derince İbn-i Sina Mahallesi Gülşah Sokak’ta ikamet eden 8 çocuk babası emekli Ali Sarı (87) vefat etti. Alzheimer rahatsızlığı bulunan ve Koah hastası olan Ali Sarı’nın cenazesi öğle namazına müteakip Kavaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.