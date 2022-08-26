Derince Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Yadın Caddesi’nde ikamet eden emekli öğretmen Hüseyin Kalender (81) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Hüseyin Kalender’in cenazesi ikindi namazına müteakip Yenikent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.