Gebze Güzeller Mahallesi 940.Sokak’ta ikamet eden emekli ve 2 çocuk babası Fikret Çalışkan (57) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fikret Çalışkan kalp krizi nedeniyle vefat ederken cenazesi ikindi namazına müteakip Güzeller Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.