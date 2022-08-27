Gölcük Hasanheyn Mahallesi Şehit Rafet Kalyoncu Sokak’ta ikamet eden, İZAYDAŞ emeklisi ve 5 çocuk babası Ekrem Saral (79) atar damarında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle vefat etti. Saral’ın cenazesi öğle namazına müteakip Hasanheyn Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hasanheyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.