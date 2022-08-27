İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden, İl Spor Okulları Tertip Kurulu Üyesi Mustafa Kürkan ile birlikte 9 çocuğun annesi Fatma Velioğlu (82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Velioğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Yeşilova Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.