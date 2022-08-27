Derince Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak’ta ikamet eden emekli kaptan Mehmet Sedat Altan’ın merhum eşi ve 1 çocuk annesi Firdevs Altan (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Altan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Karamürsel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.