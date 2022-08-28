Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak’ta ikamet eden emekli ve 2 çocuk babası Rumi Celalettin Sağlam (68) vefat etti. Kan kanseri sebebiyle vefat eden Rumi Celalettin Sağlam’ın cenazesi öğle namazına müteakip Nenehatun Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.