Derince Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta ikamet eden, Nazire ve Yüksel Ata çiftinin 5 çocuğundan birincisi olan Celal Ata (43) vefat etti. Epilepsi rahatsızlığı bulunan ve enfeksiyon nedeniyle vefat eden Celal Ata’nın cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.