Celal Ata
Derince Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta ikamet eden, Nazire ve Yüksel Ata çiftinin 5 çocuğundan birincisi olan Celal Ata (43) vefat etti. Epilepsi rahatsızlığı bulunan ve enfeksiyon nedeniyle vefat eden Celal Ata’nın cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.