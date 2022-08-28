Selahattin Eşki
Gebze İstasyon Mahallesi Plevne Caddesi’nde ikamet eden forklift operatörü ve 3 çocuk babası Selahattin Eşki (57) vefat etti. Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Selahattin Eşki’nin cenazesi öğle namazına müteakip İstasyon Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.