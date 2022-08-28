Gebze İstasyon Mahallesi Plevne Caddesi’nde ikamet eden forklift operatörü ve 3 çocuk babası Selahattin Eşki (57) vefat etti. Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Selahattin Eşki’nin cenazesi öğle namazına müteakip İstasyon Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.