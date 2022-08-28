Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Neyzen Sokak’ta ikamet eden yurt dışından emekli ve 7 çocuk babası Celal Güzeldal (80) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Celal Güzeldal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Köseköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Köseköy Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.