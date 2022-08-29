İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde ikamet eden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli ve 2 çocuk babası Benian Hakan Şentürk (58) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Şentürk’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.