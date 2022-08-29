Derince Çenedağ Mahallesi Tekin Sokak’ta ikamet eden, emekli ve 6 çocuk babası Halit Bingöl (78) Koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Bingöl’ün cenazesi öğle namazına müteakip İmam Hüseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.