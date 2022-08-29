İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak’ta ikamet eden, emekli pazarcı Vedat Sap’ın eşi ve 6 çocuk annesi Nezahat Sap (74) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Sap’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Köşem Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.