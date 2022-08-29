İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak’ta ikamet eden, Tarım Koruma’dan emekli ve 4 çocuk babası İbrahim Nohut (84) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Nohut’un cenazesi ikindi namazına müteakip Reyhan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.