İzmit Doğan Mahallesi 1.Sokak’ta ikamet eden mermer ustası Tahsin Özgenç’in (merhum) eşi ve 3 çocuk annesi Havva Özgenç (59) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Havva Özgenç’in cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.