Kartepe Şevkatiye Mahallesi Makber Sokak’ta ikamet eden Arslanbey Belediyesi’nden emekli Hüseyin Ay’ın (merhum) eşi ve 2 çocuk annesi Gülsüm Ay (63) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Şevkatiye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Şevkatiye Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.