İzmit Yahyakaptan Mahallesi Çam Sakızı Caddesi Berke Sokak’ta ikamet eden Nesrin ile Bekir Avcı çiftinin 3 çocuğunda ikincisi ve 1 çocuk annesi olan Neşenur Avcı (58) vefat etti. Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Neşenur Avcı’nın cenazesi öğle namazına müteakip Yahyakaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.