Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi’nde ikamet eden emekli Deniz Astsubayı Hüseyin Usman’ın (merhum) eşi ve 4 çocuk annesi Hediye Usman (77) vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.