Cafer Gürfidan
İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan'ın babası Cafer Gürfidan (96) kalp krizi nedeniyle vefat etti. İzmit Karabaş Mahallesi Süleymanpaşa Sokak’ta yer alan aile apartmanında ikamet eden, emekli ve 3 çocuk babası Cafer Gürfidan, bugün öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.