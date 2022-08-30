İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan'ın babası Cafer Gürfidan (96) kalp krizi nedeniyle vefat etti. İzmit Karabaş Mahallesi Süleymanpaşa Sokak’ta yer alan aile apartmanında ikamet eden, emekli ve 3 çocuk babası Cafer Gürfidan, bugün öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.