Kartepe Arslanbey Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden, mobilya ustası ve 2 çocuk babası Ali Usta (63) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. Usta’nın cenazesi öğle namazına müteakip İstasyon Neşeli Park Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi