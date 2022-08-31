Gölcük Şirinköy Mahallesi 12.Ada’da ikamet eden, Gölcük Belediyesi’nden emekli Mutlu Toran’ın eşi ve 2 çocuk annesi Aynur Toran (55) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Toran’ın cenazesi öğle namazına müteakip Hamidiye Camii’nde kılınan cenaze namazını sonrası Hamidiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.