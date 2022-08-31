İzmit Sapakpınar Mahallesi Küme Evleri Mevkii’nde ikamet eden, bir dönem Petrol-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Goodyear’dan emekli ve 1 çocuk babası Cemal Selvi (79) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Selvi’nin cenazesi öğle namazına müteakip Süleymaniye Köy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Süleymaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.